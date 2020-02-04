فيديو| "ماكنتش فاهمة".. دينا تكشف عن صعوبات "بت القبايل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة الاستعراضية دينا عن الصعوبات، التي واجهتها من حيث اللهجة، خلال تصوير مسلسل "بت القبايل"

وقالت دينا، خلال لقائها في برنامج "The insider"، بالعربي: "دوري مش كبير ولكن مميز، ولغة المسلسل صعبة، لأنها لغة نجع داخل قنا بالصعيد، لدرجة إني قلت لهم أنتم هترجموا للناس عشان تفهم ولا أيه، اللغة صعبة جدًا وفيها كلام كتير ما تفهموش، أنا نفسي ماكنتش فاهمة، وأنا بقرأ السيناريو".

وتابعت دينا: "أنا صعيدية بس عمري ما رحت الصعيد".

دينا تشارك في بطولة مسلسل "بت القبايل" بطولة حنان مطاوع، محمد رياض، عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا، ومن إخراج حسني صالح.