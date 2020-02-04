تراند اليوم : نجل أصالة يثير الغضب .. قتل "هاني شاكر" .. ولما برأته المحكمة احتفل بصورة مستفزة

أثار خالد الذهبي - نجل المطربة السورية أصالة نصري - موجة ضخمة من الجدل بعد صورة نشرها عبر حسابه بـ"انستجرام".

وظهر "الذهبي" مبتسما في الصورة بعد ساعات من حكم محكمة مصرية بتبرئته من تهمة القتل الخطأ لمواطن صدمه بسيارته.

وكان نجل أصالة قد صدم مواطنا مصريا يُدعى "هاني شاكر" بسيارته مما أدى لمقتله.

وأقر أهل المجني عليه بالتصالح مع نجل المطربة أصالة أمام محكمة جنح التجمع الخامس التي حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية.

