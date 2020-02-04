تراند اليوم : فيديو| ممثل مصري يشيد بطليق ابنته على الهواء.. ما السبب؟

أشاد الممثل المصري، شريف منير بـأخلاق طليقته "أسما"، بعدما خيب ظنه في أن يدخل في خلافات عقب طلاقهما.

وأضاف في مداخلة مع برنامج "القاهرة الآن" على قناة "الحدث"، أنه توقع الكثير من المشاكل مع طلاق أسما، ووقف بجانبها كأي أب، لكن الزوج السابق فاجأه بمدى تفتحه وتفهمه، ما يعكس أصالته ورقي تربيته.



وتزوجت "أسما" عام 2010، وذلك من رجل الأعمال محمود السكري، ولكنهما انفصلا، وفي عام 2018، تزوجت من الممثل محمود حجازي؛ والذي تكبره ببضع سنوات، حيث يبلغ من العمر 28 سنة، أما هي فتبلغ حوالي 33 سنة.

Advertisements

وأشار منير إلى أنه تفاجأ بإصدار ابنته كتابها الأول "طلّقني"، الذي عرض بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

لكنه كشف عن أنها لم تحضر له نسخة، ولذا فهو لم يقرأ الكتاب، لكنه سعيد بهذه الخطوة، وبأن أسما لا تبخل أبدا بتجاربها على الناس.

وأثنى منير على موهبة ابنته بعد عملها معه في برنامج "أنا وابنتي"، قائلاً إن برنامج "أنا وبنتي" أثار ردود فعل جيدة عند الجمهور، وقد استفاد كثيرًا من وجودها، وهو واثق من قدرتها على عمل الكثير من الأشياء.



