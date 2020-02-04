خاص الفن- إطلاق 14 رصاصة على منزل وديع الشيخ

ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن" أن المدعو ح. ن. أطلق منذ يومين 14 رصاصة على منزل الفنان ​وديع الشيخ​، في محيط منطقة الحدت واقتصرت الاضرار على الماديات، وحتى الآن لم تعرف الدوافع التي أدت الى مثل هذا التصرف، علماً أن ثمة علاقة صداقة بين مطلق النار والشيخ الذي سبق أن نفى الأسبوع الماضي أن يكون قد أطلق النار من رشاش حربي في منطقة فيطرون على منتج وفنان من آل زعيتر.

المعلومات الخاصة تفيد أن المنتج يوسف أبو بكر والفنان مهند زعيتر تعرضا بعد حادثة فيطرون لإطلاق نار قرب العاصمة بيروت، وقد بقي الفاعل مجهولاً، أما ما حصل مع وديع الشيخ ومطلق النار ح-ن- كان مستغرباً لأن الفنان سبق أن إفتعل إشكالاً على بوابة مستشفى كان يرقد فيها الأخير بعد تعرضه لإطلاق النار، وكانت الصداقة بينهما أكثر من وطيدة.

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