صور مليئة بالحب والفرح تجمع ميريام فارس بإبنها وزوجها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أجواء إحتفالها بعيد ميلاد إبنها جايدن.

وظهرت فارس وجايدن في الصور بلقطات عفوية مليئة بالحب والفرح، والتي في بعضها ظهر معهما زوجها، ولكن مع إصرارها على إخفاء وجهيهما.

وكان لافتاً أيضاً في الصور الديكور الجميل الخاص بالأطفال الذي زيّنت به فارس المكان، إذ أتى من وحي "TOM&JERRY".

وعلّقت على الصور بالقول:"بتمنالك كل شي حلو بالدني يا حبيب قلبي، صرلي ٤ سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما".

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