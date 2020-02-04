لن تصدقوا كم تقاضت جينيفر لوبيز وشاكيرا مقابل عرضهما في SuperBowl

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانتان العالميتان ​جينيفر لوبيز​ و​شاكيرا​ عرضاً خلال مباراة الـ SuperBowl لكن تساءل كثر عن المبلغ الذي تقاضته كل منهما مقابل ادائهما العالمي لمدة ربع ساعة.

في الواقع لم يتم دفع اي مبلغ لـ جنيفر لوبيز وشاكيرا لأدائهما في عرض سوبر بول وهناك سبب وجيه لذلك. فقد أوضح مارك غانيس ، رئيس شركة الاستشارات الرياضية "Sportscorp" ، أن الفنانين يقومون بعرضهم كل سنة مقابل الكم الهائل من الدعاية التي سيتلقوها في هذا العرض الذي يجذب أكثر من 100 مليون مشاهد.

وقال مارك لفوربس: "إنهم على استعداد للأداء مجانًا وحتى دعم تكاليف الإنتاج من خلال علامة التسجيل أو مروّجي الحفلات الموسيقية بسبب هذا العرض المذهل فحتى أكبر الأسماء تحتاج إلى الترويج لأنفسهم باستمرار."