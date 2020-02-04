ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان المصري ​محمد رمضان​ الجمهور لأغنيته الجديدة، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كليب الأغنية، وعلّق بالقول:"هل انتم مستعدين؟ واثق الخطوة وماشي بطلاقة .. هي معايا خلصانة بلياقة"، وكشف عن أن الأغنية تحمل عنوان "ستينج".

ومن ناحية أخرى، وبعد نشر رمضان فيديو يجمعه بحفيدة الممثل المصري عادل إمام في منزله ترددت أقاويل عن وجود عمل فني سيجمع بينهما قريبا، ولكننا علمنا بأن محمد رمضان اعتاد في الفترة الماضية على زيارة عادل امام في منزله والاطمئنان على صحته وبعكس ما يشاع بوجود خلافات بينهما، لكن العلاقة بينهما جيدة ويحرص رمضان من فترة الى أخرى بان يتصل بعادل وقام مؤخرا بزيارته في المنزل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة وهذا عنوانها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.