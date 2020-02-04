بسبب كورونا..لا قمار بعد اليوم في الصين

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أعلنت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، الثلاثاء، أنها ستغلق كل كازينوهات القمار التي تشكل عصب اقتصاد المنطقة، التي تتمتع بحكم ذاتي في إطار الصين، بسبب فيروس كورونا.

وقال رئيس السلطة التنفيذية، هو يات سينغ، إن الإغلاق سيمتد لأسبوعين، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وأضاف أن القرار جاء في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا التطور في أعقاب ارتفاع ضحايا الفيروس إلى أكثر من 425، فضلا عن ازدياد عدد المصابين به إلى أكثر من 20 ألفا في البر الصيني الرئيسي.

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وكان هونغ كونغ، وهي منطقة إدارية خاصة ذات وضع مماثل لماكاو، أعلنت غلق معظم المعابر البرية مع الصين، في محاولة لوقف تفشي الفيروس الذي يؤدي أحيانا إلى التهاب رئوي مميت.

وتعتبر ماكاو التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف، مدينة سياحية، إذ تستقبل عشرات ملايين السياح، بحسب تقارير إعلامية.

ويعدها كثيرون عاصمة القمار في العالم، بسبب العديد من الكازينوهات الموجودة فيها.

وتقول تقارير محلية إن نسبة السياحة في المدينة شهدت انخفضا كبيرا في يناير الماضي، وصل تقريبا إلى 90 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.