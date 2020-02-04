بواسطة “أصابع قدميها”.. تنقذ حياتها في اللحظة الأخيرة

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تمكنت سيدة أميركية من إنقاذ حياتها بسبب سرعة بديهتها وحسن تصرفها، بعد أن أوقعت نفسها في مأزق كاد يودي بها.

فقد كانت المرأة، البالغة من العمر 54 عامًا، وتعيش في ولاية كارولينا الشمالية، تقود سيارتها على الطريق السريع رقم 95 في ولاية كارولينا الجنوبية، عندما انثقب أحد إطارات مركبتها.

وبحسب إدارة الإطفاء في الولاية، فإن تلك السيدة تمكنت من إيقاف سيارتها، وقررت تغيير العجلة المثقوبة بنفسها، ولكن الرافعة الصغيرة لم تكن ثابتة بما يكفي مما إدى إلى انزلاق السيارة بكل وزنها على يديها.

وأوضحت شبكة “سي إن إن” أن المرأة التي بقيت هويتها مجهولة، كانت تشعر بألم شديد دون أن ينتبه أحد إلى معاناتها القاسية، على جانب الطريق ويداها مسحوقتان تحت وزن كبير.

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وعقب 35 دقيقة من الآلام المبرحة تمكنت السيدة من خلع الحذاء، لتجرب أن تتصل برقم الطورائ (911) عن طريق هاتفها الذكي باستخدام أصابع قدميها، ولكنها بذلت جهدا كبيرا لتفعل ذلك.

وعند وصول فريق الإنقاذ، واجه الأخير مشكلة في إخراج المرأة من ورطتها، فقد حاولوا رفع السيارة بواسطة قطعة حديدة طويلة معقوفة عند طرفها دون جدوى في بداية الأمر، واتخذ الأمر منهم وقتا، حتى استطاعوا أن يحرروا يدا واحدة.

وذكر بيان إدارة الإطفاء أن فريق الإنقاذ طلب رافعة هيدروليكية لإزاحة السيارة عن اليد الأخرى، وهو ما تم بالفعل لاحقا.

وأوضح البيان إن يدي السائقة قد تعرضتا لإصابات بالغة جدا، وقد جرى نقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.