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تراند اليوم : الفنانة بسمة تكشف لأول مرة أسباب طلاقها من سياسي شهير

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كشفت الفنانة المصرية بسمة الأسباب التي أدت لانفصالها عن السياسي المصري عمرو حمزاوي.

و أكدت الفنانة بسمة أنها لم تنفصل عن عمرو حمزاوي بسبب السياسة .

وقالت “بسمة” في لقاء مع برنامج “مصر الآن” : الأمومة غيرتني وجعلتني أفهم أنني لست محور الكون وأن الأمومة مسئوليات أولا وأخيرا.

وأضافت: السياسة لا علاقة لها بانفصالي عن عمرو حمزاوي .. الانفصال تم لأسباب شخصية ، لكني أتواصل معه دائما من أجل ابنتنا نادية .. فهذا لمصلحتها.

وكان “حمزاوي” قد فاز بعضوية برلمان 2011 والذي سيطر عليها حزب الحرية والعدالة الذي كان يمثل الإخوان المسلمون.

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