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شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يحرج الأمير وليام وزوجته في حفل "بافتا" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
بذل الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون جهداً كبيراً كي يبدوا مستمتعين في حفل جوائز "بافتا" البريطاني، الإثنين، خاصةً خلال الدعابة التي ألقاها الممثل الأمريكي براد بيت تعليقاً على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لموقع "ديلي بيست" الأمريكي، لم يحضر براد بيت حفل الجوائز بنفسه، مضطراً إلى البقاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، على أن تتسلم زميلته في فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود"، مارجوت روبي، الجائزة بالنيابة عنه.
وقالت روبي أثناء تسلمها جائزة "أفضل ممثل مساعد" التي حصدها "بيت": "براد لم يستطع حضور حفل الليلة لذلك طلب مني أن أقرأ رده: "أهلا بريطانيا، سمعت أنك أصبحت عزباء، مرحباً بك في النادي، أتمنى لك تسوية طلاق سعيدة".
وعمّت الشهقات قاعة ألبرت الملكية، التي أقيم بها الحفل بعد قراءة تعليق "بيت"، ما دفع زميلته إلى القول: "هذه كلماته وليست كلماتي".
ولم يكن تعليق براد بيت على "البريكست" وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مرحبًا به في حضور الأمير ويليام وزوجته، إلا أن الأخير تمكن من الابتسام على دعابته.
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