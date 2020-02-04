ترامب يثير جدلا بسبب تغريدة عن "السوبر بول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جدلا كبيرا بسبب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تتعلق بنهائي دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول".

وكتب ترامب: "التهنئة لفريق كانساس سيتي تشيفز، على هذا الفوز، عودة رائعة في النتيجة، لقد قدمتم ولاية كانساس العظيمة، وبلادنا فخورة بكم".



وهنا، أخطأ ترامب وأثار الجدل، بعدما وصف "كانساس" بأنها ولاية أمريكية، وهي في الأصل مدينة تقع في نطاق ولاية "ميزوري"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية.

وحقق كانساس سيتي تشيفز لقب"السوبر بول" عقب فوزه في النهائي على سان فرانسيسكو فورتي ناينرز بنتيجة 31-20.

وتعد هذا المرة الأولى التي يحقق فيها تشيفز اللقب منذ 50 عاما، كما أنها الثانية في تاريخه بعدما فاز بنسخة عام 1970.