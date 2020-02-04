شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج أول المنضمين لمسلسل منى زكى الجديد فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد فراج لمسلسل النجمة منى زكى الجديد المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، تأليف وإخراج تامر محسن، ولم يستقر صناع العمل على اسم نهائي له حتى الآن، كما يجرى مخرج العمل اختيار باقي الأبطال الذين يشاركون في بطولة العمل والتعاقد معهم فى سرية تامة استعداداً لانطلاق التصوير، حيث انتهى من كتابة عدد من الحلقات الأولى للعمل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعى.

ويعد مسلسل منى زكى التعاون الخامس بين فراج والمخرج تامر محسن بعد مشاركته فى مسلسل "بدون ذكر أسماء"، ومسلسل "تحت السيطرة"، وفيلم "قط وفار"، ومسلسل "هذا المساء".

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منى زكي ومحمد فراج ينتظران عرض فيلمهما الجديد "الصندوق الأسود" قريبا، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق حيث وكشفت الجهة المنتجة للفيلم عن البرومو الدعائى الأول وظهرت منى وهى مخطوفة حيث تجسد دور امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز والأسرار، والعمل من تأليف أحمد وهيثم الدهان وأخرجه محمود كامل.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد فراج هو مسلسل "قابيل" الذى عرض فى رمضان الماضى، للمخرج كريم الشناوى تأليف مصطفى صقر، وشارك فى بطولة العمل كل من أمينة خليل وعلى الطيب ومحمد ممدوح ونهى عابدين وأخرون من النجوم، ودارت أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة خطف فتاة، حيث يحاول الوصول لمكانها وأيضًا تحديد هوية الخاطف.