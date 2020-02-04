شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض Uncut Gems نيتفلكس..آدم ساندلر يتعاقد مع الشبكة على 4 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن تمديد عقدها مع الممثل آدم ساندلر، لأربعة أفلام أخرى، حيث كانت أبرمت صفقة أولية مع ساندلر بقيمة مئات الملايين لأربعة أفلام في عام 2014 ثم جددتها في عام 2017، ومن جديد جددتها مع بداية العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " businessinsider "، وذلك بعد عرض فيلم ساندلر الجديد Uncut Gems، على الشبكة.

حصلت أفلام آدم ساندلر، على التقييمات منخفضة للغاية، حيث حصل فيلمه الأول في"The Ridiculous 6"، على درجة نقد 0٪ على موقع Rotten Tomatoes، كل فيلم من إنتاجه لـ Netflix مع شركته الإنتاجية، Happy Madison Productions ، حصل على درجة "فاسدة"، من على موقع Rotten Tomatoe.

لكنها وبالرغم من ذلك ألا أنها تحقق نجاحًا كبيرًا، مع مشتركي Netflix على الرغم من رد الفعل السلبي النقدي، حيث كان فيلم "Murder Mystery"، الذي لعب دور البطولة فيه ساندلر مع جينيفر أنيستون، الأكثر مشاهدة لعام 2019، حيث أوضحت الشركة إن 83 مليون أسرة، شاهدت العمل في أول أربعة أسابيع بناءً على مقاييسها الجديدة للمشاهدين.

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قال مدير المحتوى في Netflix، تيد ساراندوس، في عام 2014 إن أفلام ساندلرالتي لم تحقق الإيرادات، أوالنجاح الكبير، عندما تم عرضها على شبكة نيتفلكس، حققت نجاح كبيرا، وأكد أن المستخدمين أمضوا ملياري ساعة، مجتمعة يشاهدون أفلامه منذ طرح فيلم "Ridiculous 6" لأول مرة في عام 2015.

وقام ساندلر بـ صنع ستة أفلام لـ Netflix وبحلول نهاية الصفقة الجديدة، سيكون قد صنع ستة أفلام أخرى، وبذلك يصل المجموع إلى 12فيلما.