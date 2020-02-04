شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة عبد الحليم نويرة تقدم حفلا موسيقيا بمناسبة ذكرى ميلاد شادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفلاً غنائيا بمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية، فى الساعة 8 مساء يوم الخميس المقبل على مسرح الجمهورية، ويغنى فيها كل من إبراهيم رمضان، تامر عبد النبي، وليد حيدر، صابرين النجيلي، نهي حافظ، ومى حسن.

يتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر أغاني الراحلة شادية منها "ابو أمر غريب"،"فارس احلامي"،"دى مواعيد"،"مش قلتلك"،"خد ياحبيبي"،"القلب معاك"،"الحب الحقيقي"،"احبك قوي"،"وحشيتنا"،"ياولاد حارتنا"،"احبك احبك"،"اه يا لاموني"،"حبينا بعضنا".

Advertisements

ولدت الفنانة الراحلة شادية فى 8 فبراير 1931 ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما، واسمها الحقيقى فاطمة أحمد شاكر، قدمت خلال مسيرتها الفنية التى قاربت 40 عاماً، حوالى 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً فى الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه، زارا الفنانة شادية بالمستشفى قبل وفاته بأيام، شادية قد أصيبت بجلطة فى المخ، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتوفيت هناك، وحضر جنازتها عدد من نجوم الفن والسينما، بينهم دلال عبد العزيز، رجاء الجداوي، سمير صبري، شيرين،الراحل فاروق الفيشاوي، بالإضافة إلى جمهورها وأقاربها ومحبيها، والذين رفعوا صورا ولافتات حملت عبارات في حب لها، وأقامت منظمة الأمم المتحدة للفنون احتفالية كبيرة لإحياء ذكرى مضي أربعين يومًا على وفاتها.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسـسـت عام 1967 بقيادة المايستروعبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائى الأصيل وتقدم لفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهورومتذوقى الموسيقى العربية، كما أتاحت الفرصة لمؤلفى الموسيقى المعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.