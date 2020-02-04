صور| في مراكش.. بسمة بوسيل تحمل طعام على رأسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني، صورًا، خلال رحلتها لمدينة مراكش بالمغرب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت بسمة في الصور رفقة امرأة مسنة، وتحمل "صينة" طعام على رأسها، وعلقت: "حب نقي". بسمة بوسيل هي مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار اكاديمي، واحتلت المركز الثاني.

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