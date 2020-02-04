صور| خبيرة يابانية تعلم الرسم والتصوير للمكفوفين من مؤسسة "أولادنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نظمت مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة اليابان لتبادل الثقافات عددا من ورش العمل لتعليم الأطفال المكفوفين وضعاف البصر الرسم والتصوير.

وقامت الفنانة اليابانية ساتولي، خبيرة تعليم المكفوفين للرسم والتصوير حول العالم، بتدريب 25 من المكفوفين من أبناء مؤسسة أولادنا على الرسم والتصوير بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا، باستخدام ماكيتات مفرغة وألوان بارزة ساعدتهم على التعلم بسرعة.

وأبدى المتدربون سعادة كبيرة لاكتسابهم مهارة جديدة، وممارستهم للرسم بعد أن كانوا يظنون أنهم لن يتمكنوا من ذلك أبدا.

وقالت سهير عبد القادر، رئيس مؤسسة أولادنا، إن المؤسسة تضع نصب أعينها توفير الفعاليات التي يمكن من خلالها كشف الإمكانيات الهائلة لدى الأطفال ذوي القدرات الخاصة في كل مكان بمصر.