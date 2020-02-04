صور| انطلاق تصوير مسلسل "ليالينا".. وهؤلاء أبطاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة صابرين مجموعة من الصور، من الاحتفال بانطلاق تصوير مسلسلها "ليالينا"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
واحتفل فرق العمل ببداية تصوير المسلسل، إذ أحضروا "تورتة"، وعلقت صابرين: "دعواتكم، ليالينا، رمضان 2020".
مسلسل "ليالينا" بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.
وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.
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