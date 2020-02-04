معرض القاهرة يجتذب 3 ملايين زائر.. والثلاثاء ختام الفعاليات

الثلاثاء 4 فبراير 2020

تختتم، الثلاثاء، فعاليات الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأعلن الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن إجمالي عدد الزائرين للمعرض بلغ 3 ملايين و٢٤٤ ألفا و٨٠٠ زائر حتى ختام فعاليات الإثنين.



وأضاف أن عدد زوار المعرض تخطى عدد الزائرين للمعرض 2019 بأكثر من 50 ألف شخص، حيث زار المعرض الإثنين فقط ٣٦٦ ألف شخص، ومن المتوقع أن يتخطى إجمالي عدد زوار المعرض بنهاية فعالياته مساء الثلاثاء حاجز 3.7 مليون شخص.

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وتشمل فعاليات حفل الختام لقاء جماهيريا مع لاعب المنتخب المصري لكرة القدم محمود تريزيجيه، في لقاء مفتوح بقاعة السينما الساعة الثانية ظهرا.

وتعلن هيئة الكتاب عن ضيف شرف الدورة المقبلة، وذلك في الثانية عشرة ظهرا، وينظم المعرض حفل تأبين في الثانية ظهرا بالقاعة نفسها للكاتب محمد حسن خليفة الذي وافته المنية في أول أيام المعرض.

وافتتحت الدورة 51 للمعرض في 27 يناير/كانون الثاني تحت عنوان "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، وخصصت الفعاليات برنامجا خاصا لدولة السنغال ضيف الشرف، واختير الجغرافي المصري الدكتور جمال حمدان ضيف شرف هذه الدورة.