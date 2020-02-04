شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يهنئ فريق عمل مسلسل "مملكة إبليس": شغل جامد جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم محمد هنيدى، فريق عمل مسلسل مملكة إبليس، مشيدا بالأداء الفنى لأبطاله، ونشر عبر ستورى انستجرام الخاص به، بوستر المسلسل، صحبه بتعليق: "مبروك لكل فريق العمل.. شغل جامد جدا".





مسلسل "مملكة إبليس" يضم عددا كبيرا من النجوم بجانب رانيا يوسف مثل غادة عادل، سلوى خطاب، إيمان العاصى، أحمد داود، كريم قاسم، صبرى فواز.

والمسلسل من تأليف محمد أمين راضى، الذى سبق وأن قدّم عددًا من الأعمال الدرامية المختلفة، منها "السبع وصايا"، "العهد"، "نيران صديقة"، وغالبًا ما تتميز أعماله بأنها تدور فى إطار من الغموض والتشويق والفانتازيا، وإخراج احمد خالد موسى.

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وفى نفس السياق، أعربت النجمة رانيا يوسف، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع عن سعادتها بسبب ردود أفعال مسلسل "مملكة إبليس"، الذى يعرض حالياً على أحد المنصات الإلكترونية.

رانيا يوسف أضافت لليوم السابع أن المسلسل لا يزال حافل بالعديد من المفاجآت الذى يخبئها، والتى يتضمنها خلال الأحداث خاصة فى الجزء الثانى بقولها: "لسه المفاجأة الكبيرة فى الجزء التانى".

كما أكدت رانيا يوسف أن المسلسل تجربة مميزة فى حد ذاتها فهو حافل بالعديد من النجوم الذين يشاركوا فى بطولة العمل، التى تلعب فيه دور أم تضحى دائمًا من أجل أبنائها، نظراً لأنها تضعهم فى المرتبة الأولى دائماً مثلما يظهر خلال أحداث حلقات المسلسل.

على جانب آخر تشارك رانيا يوسف فى السينما حالياً من خلال بطولة فيلم "دماغ شيطان"، الذى يعرض حالياً داخل دور العرض السينمائية، بعدما طرح يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، ليكون أول أفلام رانيا فى 2020، ويشارك فى بطولته باسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز ونادية خيرى وياسر الزنكلونى وضيفة شرف مى فخرى وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل، ويدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتى صدفة.