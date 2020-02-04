شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة "الألمانى" تقابل محمد رمضان فى "البرنس" للمرة الثانية بالدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة مروة الأزلى ضمن أحداث مسلسل "البرنس" الذى يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضانى المقبل وتجسد أحد الأدوار المهمة فى العمل، حيث بدأت تصوير مشاهدها داخل مدنية الانتاج الإعلامى، ليكون "البرنس" العمل الثانى الذى تشارك فيه مروى مع محمد رمضان بعدما قدمت أمامه دور البطولة النسائية فى فيلم "الألمانى" قبل 8 سنوات.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.





وانطلقت مروى بعد مشاركتها فى فيلم "الألمانى" الذى خاص به محمد رمضان أول بطولة سينمائية له وانطلق هو الآخر بعده، لتعود وتعمل معه مرة أخرى العام الماضى فى مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وجسدت من خلاله شخصية راقصة خلال الأحداث وحققت من خلاله نجاح كبير .





وكانت آخر أعمال مروة الازلى مسلسل "زلزال" تدور أحداثه حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.

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