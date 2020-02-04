شاهد.. هيا الشعيبي تغني “عاش سلمان”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 05:53 صباحاً - شاركت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي متابعيها مقطع فيديو اثناء حضورها حفل عيد ميلاد برفقة الفنانة الهام الفضالة. وقالت هيا الشعيبي “عفكرة اليوم انا والهام محتفلين بعيد ميلاد وحدة من بناتنا وحبايبنا من السعودية”. وتابعت هيا الشعيبي “يعني احنا والسعودية كلنا حبايب واهل ونحتفل بهم كلهم وفديت اهل السعودية” قبل ان تغني مقطع من اغنية “عاش سلمان” للفنانين راشد الماجد و عبدالمجيد عبدالله.

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