نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في ألمانيا 7 مارس المقبل

الثلاثاء 4 فبراير 2020

تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفلا غنائيا فى داخل أحد الفنادق الكبرى فى ألمانيا، وتحديدا يوم السبت 7 من شهر مارس المقبل، ويأتى ذلك بعد إحيائها 4 حفلات غنائيا فى الجزائر، شهر فبراير الجارى وتحديدا يوم الجمعة الموافق 21 فبراير بالعاصمة الجزائر، ويوم السبت الموافق 22 فبراير بمدينة قسنطينة، ويوم الاثنين الموافق 24 فبراير بمدينة وهران، ويوم الأربعاء الموافق 26 فبراير بمدينة جميلة، ومن المقرر أن تقدم "نجوى" من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة.



ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم، كانت قد حضرت، فى فترة الماضية، العرض الأول لـ فيلم الفلوس، بطولة النجم تامر حسنى، فى دور السينما بلبنان، الذى حضره مجموعة من الفنانين اللبنانيين، فى مقدمتهم الفنان وليد توفيق.

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وفى تصريحات إعلامية، هنأت الفنانة نجوى كرم، المخرج اللبنانى سعيد الماروق، مخرج فيلم "الفلوس"، وقالت "بباركله بالفعل مش بالحكى.. الفعل هو الوجود لأن بدنا نتحدى كل الظروف الإنسان هو اللى بيصنع الظروف مش الظروف هى اللى بتصنعه.. ونحنا جايين لنقوله مبروك للتحدى اللى أنت بدك تنجح فيه ولكل مبدع من هذا البلد".

كما أحيت نجوى كرم، حفلا فى يوم رأس السنة الماضى، فى رأس الخيمة الإماراتية، وذلك بعد تألقها فى حفل ضخم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، أول نوفمبر الماضى، والذى رعته الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وحملت شعار "ليلة بيروت"، مع عدد من نجوم الأغنية اللبنانية وهم ديانا حداد وعاصى الحلانى وملحم زين.

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.