شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام عن منافسة محمد رمضان: أنا نجم سينما وهو نجم غناء والسقا حببنى فى الأكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد عادل إمام، أن السينما المصرية حاليًا تشمل جيلين من الممثلين، الجيل الأول كون قاعدة جماهيرية كبيرة، منهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمى، أحمد السقا، مؤكدًا أن أفلامهم بمجرد طرحها "تكسر الدنيا" وإيرادتها تصل 100 مليون جنيه، بينما الجيل الآخر والصاعد يحاول تكوين قاعدة جماهيرية جديدة، قائلا: "إحنا لازم نبهدل نفسنا عشان نعمل قاعدة جماهيرية وأدينا بنحاول".

وتابع إمام، خلال لقاء تلفزيونى، أنه لا يفكر فى المنافسة الفنية، خاصة مع تامر حسنى ومحمد رمضان، قائلا: "مش بفكر فى موضوع المنافسة، تامر حسنى ومحمد رمضان، نجوم كبار فى السينما المصرية، خصوصا أن رمضان أصبح نجما فى الغناء وأنا نجم فى السينما وبالتالى لا يوجد منافسة، الموضوع مختلف تماما والجمهور هو اللى بيحكم فى الأخر".

وعن أفضل الأفلام السينمائية التى يشاهدها لزملائه فى الوسط الفنى، قال: "أنا بتفرج على الفيلم الحلو اللى مسمع، أنا مولود فى استديو يعنى، بس أنا بحب كريم عبدالعزيز جدا، وبحب أحمد السقا لأنه هو اللى حببنى فى الأكشن، وأحمد حلمى بيوقعنى من الضحك.





وكان النجم محمد إمام، وجه رسالة شكر وتقدير للشعب الأردنى، بعد حسن الاستقبال والضيافة الذى حصل عليه داخل البلاد، أثناء حضوره للعرض الخاص لفيلمه "لص بغداد"، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى بانستجرام، من إحدى جولاته فى الأردن.

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وكتب إمام قائلاً: "إيه حلاوة الشعب الأردنى ده، من أجمل البلاد اللى زرتها، شكراً على كل الحب ده، وتحية خاصة للمنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر وأولاده إبراهيم وناصر على كل اللى عملوه معانا من ساعة ما سافرنا، خلوها رحلة عمرى ما هنساها، هجيلكم تانى إن شاء الله".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.