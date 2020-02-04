تدريبات قاسية لأحمد العوضي في الجيم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو له، وهو يؤدي تمرينات قاسية في الجيم. وعلق العوضي على الفيديو: "تمرينه صدر بـ45 كيلو". وظهر العوضي في الفيديو ببنية قوية، نالت إعجاب متابعيه. ويشارك العوضي في مسلسل "الاختيار"، من المقرر عرضه في رمضان 2020، إذ يلعب دور الإرهابي هشام عشماوي، وهو من بطولة أمير كرارة، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

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