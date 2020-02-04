فيديو| محامية الفيشاوي: "سنرد على حكم حبسه قضائيًا.. لدينا إثباتات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

صدر حكم، قبل أيام، ضد الفنان أحمد الفيشاوي، غيابيًا، بالحبس سنة، بسبب عدم الإنفاق على ابنته "لينا".

وقالت سناء لحظي، محامية الفنان أحمد الفيشاوي، خلال لقائها في برنامج "Et" بالعربي إن الرد على هذه القضية سيكون ردًا قضائيًا، يوم 11 مارس المقبل، لعدم موافقة الفيشاوي دفع مبلغ حوالي 23 ألف جنيه أسترليني.

وتابعت سناء: "23 ألف جنيها إسترليني هو ما طلبته هند الحناوي، طليقة الفيشاوي، قيمة إيجار شقة تسكن بها حاليا، ولدينا عقد الإيجار، والإثباتات التي تدل على أن هذه الشقة ليست حاضنة، ولكن هي شقة زوجها".

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وأضافت سناء: "منذ ثلاثة شهور وصل الطرفين لحوالي مبلغ 235 ألف جنيها، وبالفعل استلمت هند الحناوي المبلغ في أحد الأقسام، ومضت على مسؤوليتها الشخصية".

وأكملت سناء: "سقوط الحضانة عن الجدة، لأن القانون المصري ينص على إن الحضانة تسقط عن جدة إن حرمت الأب من الرؤية، وليس لدينا مشكلة إن اختارت لينا أن تعيش مع جدتها بشرط أن تقيم في مصر".

وقالت سناء: "أحمد الفيشاوي ليس لديه أي مشكلة أن يدفع نفقة ابنته، ولكن القانون يعطيه حق أن يتواصل مع ابنته".