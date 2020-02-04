إسعاد يونس تستعيد ذكريات "السقوط في بئر سبع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استعادت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ذكرياتها في مسلسل "السقوط في بئر سبع"، من إخراج الراحل نور الدمرداش.
ونشرت إسعاد صورة من كواليس العمل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهر في الصورة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والفنانة حنان ترك، والفنانة وفاء صادق، وعلقت: "عائلة نرجس، السقوط في بئر سبع".
يذكر أن مسلسل "السقوط في بئر سبع" شارك في بطولته نخبة من النجوم منهم أبو بكر عزت، رشوان توفيق، سعيد صالح، طارق لطفي، زوزو نبيل، أنعام سالسوسة، وخالد محمود، ومن إخراج الراحل نور الدمرداش.
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