محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
تحدثت الإعلامية أسما شريف منير عن أزمتها بعد الهجوم عليها من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها على الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلة: "اتعلمت متكلمش في الدين ولا السياسة".
وتابعت أسما، خلال لقائها ببرنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "الحدث": "أنا بقول اللي جوايا واللي في قلبي، معرفش أتغير لأني أنا متسرعة، رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه، الموضوع اتقفل وخليني أنا فى الحتة بتاعتي، لأنى لاقيت الموضوع كبير عليا، لو يعرفوني اللى شتموني هيعرفوا إني حقيقي مكنتش أقصد".
وحكت أسما شريف منير: "كان الموضوع صعب، أنا قعدت فترة وعيطت وكنت هحاول الانتحار، قلت طيب أموت نفسي ولا أعمل إيه، وحسيت بسواد رهيب، الله يكون في عون اللي بيتكلموا في الدين والسياسة، دي مسؤولية كبيرة".
يُذكر أن الإعلامية أسما شريف منير، تعرضت لهجوم كبير، من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هجومها على الشيخ محمد متولى الشعراوي، وخرجت أسما فى العديد من المرات للدفاع عن نفسها وللاعتذار عن وصفها للشيخ الشعراوى بالسوء.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب أزمة تصريحات الشعراوي.. أسما شريف منير: "كنت هانتحر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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