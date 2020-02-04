كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل "ليالينا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان محمد علي رزق، مجموعة من الصور تجمعه بالمشاركين في مسلسل "ليالينا" خلال الانتهاء من تصوير حلقاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعلق "رزق" الصور قائلًا: "ليالينا رمضان٢٠٢٠، معانا يا ربت فيما علق أحد المتابعين عليه قائلًا: ""ألف مبروك ربنا يكرمكم ويوفقكم يكتبلكم النجاح".

وفي سياق أخر قدم "رزق" العديد من الأعمال الفنية منها لمعي القط، جبل الحلال، هربانة منها، ميراث الريح، سرايا عابدين، هروب اضطراري، كرم الكينج، حرب كرموز، ليالينا.