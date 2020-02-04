تراند اليوم : حسن “شاكوش” يرشح شيرين لغناء “بنت الجيران”

قى حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس حل المطرب الشعبى حسن منصور والملقب ” شاكوش ” ضيفاً على الاعلامى د. عمرو الليثى وكشف العديد من الأسرار عن اغنية بنت الجيران والتى حقتت مشاهدات عالية جدا على اليوتيوب واصبحت تريند على موقع المشاهدات العالمى ونرصد أبرز تصريحات حسن شاكوش ببرنامج واحد من الناس

رشح المغني حسن “شاكوش” الفنانة شيرين عبد الوهاب لغناء مهرجان “بنت الجيران”.

وخلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس” على قناة النهار، قال حسن منصور – الملقب بحسن “شاكوش” – إن لون المهرجان ليس مقصورا على الأصوات الرجالية أو النسائية، وهو مناسب للأصوات النسائية الشعبية.

ورشح “شاكوش” شيرين تحديدا لغناء المهرجان، خاصة وأن الأغنية جميلة، وكلامها يناسب أي لون غنائي.