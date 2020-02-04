تراند اليوم : حسن شاكوش: محمد حماقي شجعني وأعطاني دفعة

أعرب المغني حسن شاكوش عن أمله في أن تتاح له فرصة التعاون مع الملحن عمرو مصطفى، أو أي ملحن تعاون مع النجمين عمرو دياب وتامر حسني.

وخلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس” على قناة النهار، كشف “شاكوش” عن حدوث اتصال بينه وبين الفنان محمد حماقي، والملحن مدين، معربا عن اعتزازه وامتنانه الشديدين، لما وجده من تشجيع من النجم محمد حماقي، الذي شجعه على الاستمرار في مسيرته، وأشاد بخطوته فيما يتعلق بعمل “كارنيه” النقابة.

وعن احتمال تعاونه مع الفنان محمد رمضان، قال “شاكوش” إن محمد رمضان نجم كبير، وأخ له، ويزيده شرفا أن يتعاونا معا، كاشفا في هذا السياق عن جلسة جمعت بينه وبين محمد رمضان في مكتبه، استعرضا خلالها أفكارا بخصوص عمل ربما يظهر ضمن مسلسل محمد رمضان في الموسم الرمضاني 2020.