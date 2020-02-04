تراند اليوم : حسن “شاكوش” يكون فريق كرة قدم من مطربي المهرجانات

قال حسن منصور – الملقب بحسن “شاكوش” – وقبل أن يدخله مهرجان “بنت الجيران” إلى عالم الشهرة من أوسع أبوابه، مارس كرة القدم بشكل جاد، ولعب في النادي الإسماعيلي لمدة أربع سنوات، وفقا لما كشف عنه للإعلامي عمرو الليثي.

وخلال استضافته في حلقة الأحد من برنامج “واحد من الناس” على قناة النهار، طلب عمرو الليثي من حسن “شاكوش” تكوين فريق كرة قدم يكون أعضاؤه من مطربي المهرجانات، فجاء التشكيل المقترح كالآتي:

حارس المرمى: “الديزل” من فريق “المدفعجية”

الدفاع: حمو بيكا

خط الوسط: أوكا وأورتيجا

خط الهجوم: شندي و”شاكوش”