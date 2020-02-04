تراند اليوم : شاهد.. رحلة هشام خرما في عالم الموسيقى وعلاقته بياني

قال الموسيقار هشام خرما إن الموسيقى كانت بالنسبة له هواية من سن 9 سنوات، وبالتالي تعامل معها بشكل مُحب حتى تخرج من الكلية وعمل في مجال الدعايا والإعلان حتى وجد أن الموسيقى هي الشئ الأهم بالنسبة له ليتفرغ لها.

بالنسبة إلى علاقته بالموسيقار العالمي ياني، كشف خرما خلال حواره ببرنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم على قناة CBC، أنه قدم الألبوم الأول له وبعدها بعامين سمعت شركة سوني الألبوم التي تتعامل مع ياني وطلبوا منه عمل سلسلة اسمها “أرابيسك”، ليكون هو الموسيقار من مصر بالإضافة إلى ياني، متابعًا أنه يغني “مع نفسه” أحيانًا في الاستوديو فقط ولا يريد سوى الموسيقى.

أوضح الموسيقار أنه يريد التعاون مع ناس عديدة من دول مختلفة ليكون هناك حالة بكل العناصر وليس مجرد موسيقى فقط يتم تقديمها، كاشفًا أن هناك عمل درامي سينفذ الموسيقى التصويرية الخاصة به وسيعرض في شهر رمضان المقبل، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.