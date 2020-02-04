كابتن أمريكا يتصدر البرومو الأول لمسلسلات مارفل على شبكة Disney

الثلاثاء 4 فبراير 2020

كشفت شبكة Disney+، عن البرومو الرسمي الأول لمسلسلات مارفل الجديدة، التي من المقرر عرضها عبر الشبكة في الخطة الجديدة للمنصة الشهيرة، والتي لم تكشف حتى الآن عن مواعيد عرضها عبر المنصة.



وضم البرومو الرسمي للمسلسلات الجديد لشخصيات كثيرة من عالم مارفل، وتصدر المشهد شخصية كابتن أمريكا، ومن المقرر ان تطرح الشبكة مسلسل وLoki، والمسلسل WandaVision، بالإضافة إلى Captain America: The Winter Soldier.

كما طرحت شركة ديزني منذ ساعات، 30 ثانية جديدة من فيلم Mulan، احتوت على البرومو الجديد من مشاهد حرب للفيلم المعاد إنتاجه على طريقة الـ Live Action، بالإضافة إلى إظهار لقطات أكثر لـ بطلة العمل " ليو يي فاي"، وهى تقوم بإظهار مهاراتها في القتال، ومن المقرر بدء عرض الفيلم الجديد فى 27 مارس المقبل، في دور العرض الأمريكية، والبريطانية، على أن يصل باقى دور العرض تباعا.

وتدور قصة فيلم Mulan مثل فيلم الرسوم المتحركة الذى صدر فى 1998، حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

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يذكر أن الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن Bambi، الذى طرح في عام 1942، وسكون الفيلم على طريقة الـ Live Action، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت ("Captain Marvel")، وليندسي بير ("Sierra Burgess Is a Loser") بكتابة الفيلم الجديد، سيقوم كل من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

ومن المقرراستخدام نفس التقنية ونفس الصورة CGI الواقعية التي استخدمت في إعادة إنتاج ديزني لـ فيلمى "The Jungle Book"، و "The Lion King"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".