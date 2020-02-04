حاتم عمور: سعد المجرد ليس صديقي وكفانا نفاقاً

متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان المغربي حاتم عمور ،أن مديرة أعماله تحدثت إلى أحد المحامين بفرنسا ، وكانت تنوي مقاضاة منتج وصديق سعد المجرد بعد جمع أدلة كافية، إلا أن حاتم تراجع عن المتابعة مراعاة لما يمر به سعد من ظروف وحتى لا يزيد الطين بلة.

واختتم عمور تصريحه بالقول: “كنت أعتبر سعد صديقي ولكن تعرضت للسب والشتم من منتجه شخصياً ، في الوقت الذي لم يبدِ سعد أي رد فعل لذلك فنحن لسنا أصدقاء وكفانا نفاقاً”.

وكان حاتم عمور قد كشف في تصريحه لأحد البرامج التلفزيونية ،عن سبب الخلاف الذي نشب بينه وبين سعد المجرد ،قائلاً إنه تعرض للسب والقذف من طرف منتح المجرد، على خلفية تداول فيديو لتصريح قديم له حول مصير هذا الأخير في الساحة الفنية.

ويعود هذا الحوار إلى نهاية سنة 2018 والذي عبّر من خلاله حاتم عن رأيه في رجوع سعد إلى الساحة الفنية، والمنافسة بينهما، قائلاً: “بالنسبة لي سعد لم يرجع بعد إلى الساحة الفنية، وذلك عكس ما يروج في الإعلام العربي، ولا تصح مقارنتي بالمجرد لأنني كنت السباق في خلق مساحة التميز التي تسمى نمط الموسيقى المغربية الحالي”.

وأكد ذات المصدر أن منتج سعد المجرد، الملقب ب ” إيجاكو”، هو الذي أعاد نشر ذلك الحوار الذي أجج الوضع بين النجمين.