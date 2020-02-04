ناهد السباعى تفاجئ الجمهور بإطلالة صيفية عبر " انستجرام"

نشرت الفنانة ناهد السباعى عدة صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". وظهرت ناهد السباعى بإطلالة صيفية ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى : بحبك أووى - قلبى ياناس - مساء الجمال - الدنيا سقعة عليكى يذكر أن أحدث أعمال ناهد السباعي، فيلم "اللعبة الأمريكاني"، الذى تم عرضه مؤخرًا في دور العرض. الفيلم بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، بيومي فؤاد، شيماء سيف، أحمد الشامي، ومن تأليف مدحت السباغي، وإخراج إناس سيف. Advertisements قد يهمك أيضا: ناهد السباعي تظهر بإطلالة جريئة في مهرجان "الجونة" ناهد السباعي تخضع لجلسة تصوير حازت على إعجاب الجمهور

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