رضوى الشربينى تشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكتبت رضوى الشربيني " والغريب أنه الغريب أحن... ". وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ‏‎ربنا أحن من الجميع ويبقى الله حين لا يبقى أحد. ‏‎لما يتقرب منك ببطل حنون . ‏‎لأ مش أحن بس بيجر رجلك. Advertisements ‏‎اوقات بيكون ألعن . يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة. قد يهمك ايضاً: مينا مسعود يثير الجدل بفيديو لـرضوى الشربينى تعرفوا على المذيعة رضوى الشربيني "عدوة الرجل"

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