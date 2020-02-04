شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى زاهر مع ياسر جلال فى كواليس تصوير مسلسل الفتوة.. وأمها: أحلى رجوع ليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، تصوير مشاهدها فى مسلسل "الفتوة"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، أمام النجم ياسر جلال، ونشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة من كواليس تصوير المسلسل، مع بطل العمل ياسر جلال، والمخرج حسين المنباوى.

وعلقت ليلى، على الصور، قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم.. مسلسل الفتوة رمضان 2020 مع العظيم ياسر جلال، تأليف هانى سرحان، إخراج الأستاذ حسين المنباوى".





فيما حرصت والدتها هدى زاهر، على تهنئتها، قائلة: "مبروك يا قلبى، إن شاء الله أحلى رجوع ليكى"، فيما هنأتها شقيقتها ملك زاهر: "مبروك يا لولى"، وأيضا الفنانة روجينا، التى داعبتها، قائلة: "قلبى ياناس".





وغابت ليلى أحمد زاهر عن التمثيل على مدار الـ 6 سنوات الماضية منذ مشاركتها فيها فيلم "عنتر وبيسة" مع محمد لطفى وأمينة وصافيناز عام 2014 حيث كانت لا تزال طفلة وبعدها انشغلت باستكمال دراستها وابتعدت عن الساحة الفنية ولم تشارك بأى أعمال طوال هذه الفترة.

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مسلسل "الفتوة" بطوله ياسر جلال، بمشاركة مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.





وكسبت ليلى أحمد زاهر شهرتها كواحدة من أبرز الأطفال على الساحة الفنية بعدما ظهرت للمرة الأولى فى فيلم "كابتن هيما" مع تامر حسنى وزينة عام 2008، ليستعين بها تامر فى فيلمه "عمرو وسلمى" بأجزائه الثلاثة، وانطلقت ليلى بعد هذا العمل الذى خطفت فيه الأضواء بشقاوتها وخفة ظلها.

ومن أبرز الأعمال التى شاركت فيها ليلى أحمد زاهر مسلسل "بره الدنيا" انتاج شركة سينرجى عام 2010 مع شريف منير ونسرين امام، وفيلم "محترم الا ربع" مع محمد رجب، ومسلسل الزناتى مجاهد" و "كلبى دليلى" مع سامح حسين، وفيلم "يا انا يا هو" وسيت كوم "الهلالى سلالم" مع نضال الشافعى ومسلسل "آدم" مع تامر حسنى.