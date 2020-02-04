شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعي مع هاني سلامة في فيلم "أموال عامة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان نضال الشافعى لفيلم "أموال عامة" للنجم هانى سلامة المقرر انطلاق تصوير منتصف الشهر الجارى فى الديكورات الخاصة الذى يقوم معاينتها مخرج العمل هادى الباجورى تأليف هيم الخميسى، وتدور أحداث فيلم "أموال عامة"، الذى يحمل اسم مؤقتاً ويتجه صناعه لتغييره خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطارمن الغموض والإثارة حول عدد من الجرائم الكبيرة التي يتم التخطيط لها بطرق مختلفة ودقيقه للغاية.

ومن ناحية أخرى انتهى نضال الشافعي من تصوير فيلم "زنزانة 7" الذى يشارك فى بطولته مع كل من الفنان أحمد زاهرومنة فضالى ومايا نصرى وأحمد التهامى، وينتظرعرضه فى السينمات ويراهن عليه بقوة ويقدمه بشكل مختلف عما قدمه قبل ذلك فى أعماله السينمائية.

وكانت أخرأعمال نضال الشافعى السينمائية فيلم "ضغط عالى"، وشاركت فى البطولة الفنان ايتن عامر، وهالة فاخرولطفى لبيب، وصبرى عبد المنعم إخراج عبد العزيز حشاد، وتأليف محمود صابر .

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بينما اخر أعمال نضال الشافعى الدرامية مسلسل "قيد عائلى" الذى شارك فيه كوكبة كبيرة من النجوم،منهم عزت العلايلى وميرفت أمين وبوسى وصلاح عبد الله ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز، وكارولين عزمى ورامى وحيد، إخراج تامر حمزة.