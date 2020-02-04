البحرينية شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 02:57 صباحاً - فاجأت الفنانة البحرينية شيماء سبت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها عن عقد قران أختها شذا سبت اليوم.

فقد كتبت أبرار في تغريدة عبر حسابها عللاى تويتر: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ألف مبروك عقد قران أختي شذا سبت وربي يهنيك ويسعدك ويجعل أيامكم كلها فرح وحب وتوفيق”.

كما أضافت شيماء سبت في تغريدتها: “أقاوم كل مشاعر السعادة التي تعتريني وتمنع كلماتي من التدفق لأكتب لكم عن مشاعر الفرح والسرور التي تغمرني وكلماتي تتراقص طربًا نبضات قلبي”.

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كما نشرت شذا سبت لقطات من عقد قرانها على حسابها بموقع إنستغرام، وحرصت على إخفاء اسم الزوج ولم تكشف أي معلومات عنه، مكتفية فقط بإعلان زواجها، وعلقت على الصورة قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني ما شاء الله تبارك الرحمن”.