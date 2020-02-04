كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 02:57 صباحاً - فاجأت الفنانة البحرينية شيماء سبت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها عن عقد قران أختها شذا سبت اليوم.
فقد كتبت أبرار في تغريدة عبر حسابها عللاى تويتر: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ألف مبروك عقد قران أختي شذا سبت وربي يهنيك ويسعدك ويجعل أيامكم كلها فرح وحب وتوفيق”.
كما أضافت شيماء سبت في تغريدتها: “أقاوم كل مشاعر السعادة التي تعتريني وتمنع كلماتي من التدفق لأكتب لكم عن مشاعر الفرح والسرور التي تغمرني وكلماتي تتراقص طربًا نبضات قلبي”.
كما نشرت شذا سبت لقطات من عقد قرانها على حسابها بموقع إنستغرام، وحرصت على إخفاء اسم الزوج ولم تكشف أي معلومات عنه، مكتفية فقط بإعلان زواجها، وعلقت على الصورة قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني ما شاء الله تبارك الرحمن”.
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كانت هذه تفاصيل خبر البحرينية شذى سبت تعلن عن عقد قرانها وتخفي هوية العريس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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