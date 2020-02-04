شاهد.. مصري يسخر من الراقصة جوهرة: “ولا فاهمة حاجة”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 02:57 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مصري سخر من الراقصة الروسية جوهرة لعدم فهمها العربية. وظهر الشاب وهو يجلس الى جانب جوهرة ويقول ضاحكا “يا نهار ابيض ولا فاهمة حاجة”. وكانت جوهرة قد نشرت مقطع فيديو مع نفس الشاب بينما كان يرقص الى جانبها وذلك عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “انه مضحك”.

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