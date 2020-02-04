كورونا الجديد يرفع نسبة مشاهدات فيلم Contagion

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أعادت أخبار تفشي فيروس كورونا الجديد في بعض دول العالم إلى الأذهان أحداث الفيلم الأمريكي "كونتيجين Contagion" من إنتاج عام 2011، الذي تدور أحداثه حول انتشار فيروس مميت.



وطالما كانت الأوبئة والفيروسات المميتة من الموضوعات ذات الشعبية في الأفلام والألعاب الخيالية. وحصل فيلم "كونتيجين" أو المرض المعد للمخرج ستيفن سودربرغ ومن بطولة جود لو وكيت وينسلت على دفعة هائلة في نسبة المشاهدات عبر الإنترنت، بعد الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد 2019-nCoV، حسب موقع "سكرين رانت" الأمريكي.

ويبدأ الفيلم بمشهد مرض "بيث" التي قامت بدورها الممثلة الأمريكية غوينيث بالترو عقب عودتها من رحلة عمل في هونج كونج ما تظن أنه نزلة برد عادية لكن يتضح بعد ذلك أنها مصابة بفيروس مميت يقتلها بعد يومين فقط.

واحتل فيلم كونتيجين المركز العاشر بين أكثر الأفلام مبيعا على تطبيق أبل iTunes في 28 يناير الماضي، ما أدى إلى ارتفاع مذهل في عمليات البحث عن الفيلم عبر محرك البحث الأمريكي جوجل Google، تأثرا بالأحداث المرتبطة بكورونا الجديد.

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لكن في اليوم التالي، تراجع ترتيب كونتيجين إلى المركز الخامس عشر، لا سيما أن المشاهدين انتابهم الرعب من نهايته التي تتضمن وفاة 26 مليون شخصا حول العالم خلال 26 يوما، وهو عكس النهاية المطمئنة السعيدة التي كانوا يتمنونها في ظل هذه الظروف العصيبة.

والأمر لا يتعلق بكونتيجين فقط؛ إذ بزغ نجم فيلم "أوتبريك Outbreak" من إنتاج 1995 خلال الأيام الماضية أيضا بالتزامن مع انتشار تقارير كورونا الجديد، الذي يحاول فيه الممثل الأمريكي داستين هوفمان منع وقوع كارثة عالمية. بالإضافة إلى لعبة الهواتف المحمولة "بليج Plague" التي تحاكي انتشار أمراض مميتة وشهدت أيضا ارتفاع شعبية ملحوظ بين اللاعبين مؤخرا.

وتسبب تفشي الفيروس الجديد في وفاة أكثر من 300 شخصا حتى الآن، ولا يمكن وقف انتشاره حول العالم منذ إبلاغ الصين عن أول ضحية له لمنظمة الصحة العالمية في 11 يناير 2020.

ويقول الأطباء إن الأعراض يمكن أن تظهر خلال يومين إلى 14 يوما بعد التقاط عدوى كورونا الجديد، ويمكن أن تتضمن السعال وصعوبة في التنفس والحمى. ولا يوجد حاليا لقاح معين لتجنب انتشار الفيروس، لكن نشرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية تقرير قالت فيه إن عددا من الشركات أعلن مبادرات لتطوير لقاحات وأدوية لمحاربة كورونا الجديد.