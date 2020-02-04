نيللي كريم بـ 100 وش في رمضان 2020

متابعة بتجـــــــــرد: حسمت الفنانة نيللي كريم مشاركتها في ماراثون دراما رمضان 2020، وبدأت مساء أمس تصوير أولى مشاهدها في مسلسل “بـ 100 وش”، الذي حمل سابقا اسم النصابين، وكان من المقرر عرضه بموسم رمضان 2019 ولكن تم تأجيله فجأة دون سبب معلن لتغيب كريم عن الموسم الأبرز للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

المسلسل بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج شركة العدل جروب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي شعبي، بعدما قررت نيللي الابتعاد قليلا عن مسلسلات النكد، تلبية لرغبات جمهورها.

نيللي كريم، شاركت بنفس الوقت في تصوير حلقة واحدة من مسلسل درامي جديد لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن ومن المقرر عرضه في شهر مارس المقبل على إحدى المنصات الرقمية، ويتكون من 12 حلقة تعتمد كل حلقة على نجم من نجوم الصف الأول بقيادة المخرج تامر محسن، تدور أحداثه حول قضية الطلاق ومعاناة المرأة في المجتمع.

يذكر ان عنوان “100 وش” تم استخدامه مؤخرا في أغنية شعبية قدمها النجم تامر حسني مع النجوم أحمد شيبة ودياب ومصطفى حجاج وحققت 57 مليون مشاهدة عبر منصة اليوتيوب فقط.