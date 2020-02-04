رانيا محمود ياسين: والدي بخير ولا صحة للشائعات

متابعة بتجــــــــرد: بعد انتشار خبر مفاده أن صحة الفنان المصري محمود ياسين قد تدهورت، طمأنت ابنته الممثلة رانيا محبيه عنه، نافيةً أن تكون الشائعات صحيحة.

وقالت رانيا في تصريحٍ إعلامي: “هو الحمد لله بصحةٍ جيدة، ولا صحة للشائعات، التي تفيد بأنه مريض. وهو يتابع الأعمال الفنية، وكان آخرهم فيلم الممر، وأبدى إعجابه به، وبالمخرج الكبير شريف عرفة”.

واتهمت رانيا محمود ياسين السوشيال ميديا بأنها السبب في تلك الشائعات. وأشارت إلى ظاهرة انتشار الأخبار السلبية والمزيفة، عوضاً عن الأخبار الإيجابية. وتمنت أن يكون هناك رقابة صارمة على منشوراتٍ مسيئةٍ كهذه. ولفتت إلى أن الجميع يشارك في نشر تلك الأخبار من دون أن يدري، عبر إعادة مشاركة نشر هذه الأخبار.

وانتشرت شائعات منتصف شهر أبريل عام 2016، عن تدهور وضع الممثل الصحي. دفعت نجل الممثل، عمرو محمود ياسين، إلى نشر فيديو على السوشيال ميديا، يظهر والده وهو محاط بالأهل والأصدقاء. وعبر النجم محمود ياسين، في المقطع المصور، عن سعادته بالمشاعر التي يحملها الجمهور له.

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أما بخصوص أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين، فذكرت أنها “انتهت من تصوير جميع المشاهد من مسلسل فالنتينو، مع النجم الكبير الزعيم عادل إمام. وفي هذا العمل، تؤدي رانيا دور معلمة في إحدى المدارس التي يمتلكها فالنتينو، الشخصية التي يلعب دورها الزعيم.

وقالت في تصريحاتٍ خاصة لـ”روتانا نت”، إن “موعد عرض المسلسل سيكون خلال شهر رمضان المقبل، وأن علاقةً طيبة جمعتها بزملائها وطلابها، متمنيةً أن يحقق المسلسل النجاح، وينال إعجاب الجمهورط.

مسلسل “فالنتينو” من بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتي، سليمان عيد، حمدي الميرغني، محسن منصور، إلهام عبد البديع، طارق الأبياري، وفاء صادق، محمد الكيلاني، بدرية طلبة، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف الكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج نجله رامي إمام.