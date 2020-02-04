تعرف على حقيقة سقوط أحلام على المسرح أثناء أداء أغنية "آمان آمان"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مقطع فيديو للفنانة أحلام وهى تسقط على المسرح أثناء تقديمها أغنية "امان امان". واتضح من خلال الفيديو أنه قديم ويرجع صدوره إلى ثلاث سنوات تقريبا ولكن تم تداوله حاليا لقياس قدرة الفنانة أحلام على أدائها للأغنية وتحديدا كلمة "أمان أمان".

المثير أن جمهور الفنانة أحلام أعرب عن إعجابه بصوتها ولكن قارنه بالفنانة أصالة حيث فضل البعض صوت أصالة وأدائها لنفس الكلمة. وقال بعض رواد موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" أن كلمة "امان" هى تركية الأصل وتستخدم فى المواويل.

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