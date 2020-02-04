هجوم عنيف على أحمد الفيشاوي بسبب ابنة زوجته ندى الكامل

أثارت ندى الكامل حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صورة لابنتها ليليان مع زوجها الفنان أحمد الفيشاوى وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. وعلقت ندى الكامل على الصورة قائلة: "فتاة عيد الميلاد" وظهر الفيشاوى الصغير فى الصورة مع ليليان وهما يحضران أحد الأكلات في المطبخ مع الشيف الخاص. وتسببت الصورة في هجوم شرس ضد أحمد الفيشاوى مجددا بسبب اهتمامه واحتفاله مع ابنة زوجته الحالية فى حين لم يهتم بابنته لينا والتى تحمل اسمه. يذكر أن أحمد الفيشاوى ينتظر عرض فيلمه الجديد "اشباح أوروبا" الذى يشارك فى بطولته هيفاء وهبي . Advertisements قد يهمك أيضا: أحمد الفيشاوي يتجاهل أزمة ابنته ويثير ضجة جديدة أحمد الفيشاوي ينشر صورة مع هيفاء وهبي في كواليس "أشباح أوروبا" بالمطار

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