شكرا لقرائتكم خبر عن "أبيض وأسود" ديو جديد يجمع أشرقت أحمد بـ محمد العبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الطفلة أشرقت أحمد، نجمة "ذا فويس كيدز"، بمشاركة المطرب السعودي محمد العبد الله، لتصوير "ديو" غنائى جديد يحمل اسم "أبيض وأسود" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر صلاح مندي، وألحان وتوزيع الموسيقى سامح المتولى، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

وانتهت أشرقت أيضا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "مصر الوفا"، وهى من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان الملحن السعودي سالم العبد الله، وتوزيع الموسيقي سامح المتولي.

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وتعاونت أشرقت مع إيهاب توفيق فى أغنية "ديو" بعنوان "مشوفتش زى أمى" وتم طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات عوض بدوى وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل وتوزيع ديجيتال عزيز الشافعى.

وغنت أشرقت أغنية كأس العالم "مصر رايحة المونديال"، حيث قدمتها تشجيعًا للمنتخب الوطني الذي شارك بمباريات بمونديال روسيا 2018 الماضي، وتشجيعًا للنجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، نجم ليفربول الإنجليزى.

يذكر أن أشرقت أحمد تألقت في الموسم الثاني من برنامج The Voice Kids 2008، بأدائها لأغنية الفنانة نجاة "أما براوة"، وانضمت لفريق تامر حسني، وكانت من بين المؤهلين للمرحلة النهائية مع السعودي لجي، إلى جانب المغربي حمزة لبيض، واشتدت المنافسة بينهم خاصة بعد تقديمهم الكثير من الألوان الغنائية إلى أن تمكن حمزة من حسم اللقب، ليفوز به فريق كاظم الساهر للعام الثانى على التوالى، ولكن أشرقت فازت لاحقا بجائزة مهرجان الموسيقى العربية، كما تمت دعوتها لتقديم عدة حفلات خارج مصر، وعلى مسرح دار الأوبرا، وصدر لها فيديو كليب واحد مع نجوم البرنامج والمطرب تامر حسني بعنوان "الله شاهد" وهى من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، وإخراج ياسر سامي، الذي تكفل بنفقات التصوير تنفيذا لوعد قطعه على نفسه.