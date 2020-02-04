شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمرو وهبة: أنا فى البيت "خيبة".. "ولو شفت برص أو فأر بدخل أوضتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان عمرو وهبة، عشقه الشديد للكاميرا والتصوير، قائلاً: "أعشق التمثيل والوقت الذى أقضيه أمام الكاميرا".

وتحدث عن حياته الشخصية، قائلًا خلال استضافته ببرنامج "It’s Showtime": "ما أعرفش الشاى والسكر فين فى بيتنا، أنا فى البيت خيبة، ولو شوفت برص فى البيت بدخل أوضتى، وبسيب مراتى تحارب لوحدها.. ولو الفار دخل بسيبه وأمشى من البيت.

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ويشارك الفنان عمرو وهبة فى فيلم "شريط 6" الذى يقوم ببطولته خالد الصاوي، والمقرر عرضه فى إجازة نصف العام المقبلة، هو من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسى، وهى شخصية الفنان خالد الصاوى فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، يشارك فى بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوى طونى ماهر، وخالد أنور، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف، على رأسهم نيللى كريم.

يشار إلى أن آخر أعمال عمرو وهبة مسلسل "بدل الحدوتة 3" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة دنيا سمير غانم، وشيماء سيف وضم العمل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد رزق وآخرون من النجوم والعمل من إخراج خالد الحلفاوى.

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوى فى السينما مشاركته فى موسم عيد الأضحى بـ3 أفلام الأول ضيف شرف فى "الفيل الأزرق 2"، للنجم كريم عبد العزيز إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وشارك أيضاً فى فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، بأحد الأدوار الرئيسية، بالإضافة إلى فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى ومنة شلبى وحسن حسنى للمخرج خالد مرعى.