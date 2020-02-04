شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تدخل السجن 20 عاما بسبب فيلم "حظر تجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض الفنانة الهام شاهين لدخولها السجن 20 سنة ضمن أحداث فيلم "حظر تجول" الذى يعيدها إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ أخر أعمالها "يوم للستات" حيث تقتل زوجها بسبب ظهوره فى وضع غير مناسب مع ابنتها التى تجسدها الفنانة أمينة خليل، والفيلم يشارك في بطولته أحمد مجدى وإسراء صبرى من تأليف واخراج أميررمسيس وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى وأنطلق تصويره منذ أيام قليلة.

الهام شاهين

وتتطلب أحداث الفيلم، ظهور إلهام شاهين فى فترة الشباب، ولذلك تم الاستعانة بالفنانة الشابة إسراء صبرى لتقوم بدورإلهام فى الصغر، وتم اختيارها بسبب تشابه ملامح شكلها معها وكونها الأنسب فى تقديم هذا الدور، وذلك بعدما شاركت قبل ذلك فى عدد من الأعمال من ضمنها الجزء الأخير من مسلسل "ليالى الحليمة" مع المخرج مجدى ابو عميرة. Advertisements



الفنانة الشابة اسراء صبرى الفنانة الشابة اسراء صبرى

وكان آخر أفلام إلهام شاهين، "يوم للستات" التى شارك فى بطولته كل من الفنانة نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، تأليف هناء عطية، وتدور قصته داخل حى شعبى بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.

وأعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي، مؤخراً عن اختيار الفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الرابعة، المقرر، وذلك نظرا لمكانتها الكبيرة ومسيرتها السينمائية كممثلة ومنتجة لعبت أدوار البطولة فى أكثر من ٩٠ فيلما سينمائيا، و ٧٦ مسلسلا تليفزيوني، و١٩ مسرحية.

ويشار إلى أن الدورة الرابعة للمهرجان سوف تكرم النجم الكبير عزت العلايلى باعتباره ضيف شرف المهرجان، وينظم المهرجان مؤسسة نون للثقافة والفنون التى أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبى، والمخرج الكبير داود عبد السيد، والناقدة الدكتورة ماجدة واصف، والناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والكاتب الصحفى جمال زايدة، والناقدة ماجدة موريس.