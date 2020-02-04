شكرا لقرائتكم خبر عن ما بشوف الفرحة إلا من عيونك.. ميريام فارس توجه كلمات رقيقة لابنها فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات رقيقة، وصورا معبرة، احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعيد ميلاد نجلها جايدن الرابع، وسط حفاوة كبيرة على السوشيال ميديا.

ونشرت ميريام فارس، صورا من عيد ميلاد نجلها، وعلقت قائلة:" بتمنالك كل شي حلو بالدني يا حبيب قلبي ، صرلي 4 سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما".





يشار إلى أن النجمة اللبنانية ميريام فارس، تألقت في حفلها الأخير الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يناير الماضى، بأغنية "حبيبي سعودي"، والتي تشاركها فيه المطربة أنغام والمطرب عبد الله الرويشد، ونشرت فارس مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، منذ قليل، وهي تبدع في حفلها وسط تصفيقات وترحاب من الحضور.

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وفى سياق متصل تشارك ميريام فارس في الحفل بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها مؤخرًا، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومى" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.





وكانت تعرضت النجمة اللبنانية ميريام فارس لحملة سخرية من قبل متابعيها على تويتر، بعد كتابة تغريده لها على تويتر لإعدادها طبق " رز على دجاج"، ولكن كتبت التغريده خطأ باللغتين الإنجليزية و العربية، وكتبت سأعد طبق الرز على دجاج تمنوا إلى التوفيق ، حيث كتبت رد بدل رز، وكلمة which بدل من wish.







